Матч между «Ювентусом» и «Наполи» находится под угрозой срыва

Матч третьего тура чемпионата Италии между «Ювентусом» и «Наполи» находится под угрозой срыва, сообщает Goal. По данным источника, «Наполи» не разрешили вылететь в Турин из-за случаев заражения коронавирусом в команде.
Ранее в «Наполи» заявили, что футболисты Пётр Зелиньски, а также Элиф Элмас сдали положительные тесты на COVID-19. При этом отмечается, что Серия A отказалась переносить матч. В «Ювентусе» в свою очередь сообщили, что выйдут на поле, независимо от того, сможет ли «Наполи» прибыть на матч.
Ранее пресс-служба «Ювентуса» сообщила, что два сотрудника клуба заразились коронавирусом.
Матч третьего тура чемпионата Италии между «Ювентусом» и «Наполи» запланирован на 4 октября. «Наполи» в новом сезоне Серии A стартовал с двух побед. «Ювентус» в свою очередь одержал одну победу и один раз сыграл вничью.
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