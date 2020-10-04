Хосеп Гвардиола отреагировал на ничью в матче с «Лидсом»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал результат матча четвёртого тура чемпионата Англии с «Лидс Юнайтед» (1:1).
«Это была интересная игра, хорошая игра. Две команды пытались выиграть от первой до последней минуты. У нас были хорошие моменты, в первые 30 минут, но мы должны были сделать больший отрыв. Я знаю ситуацию, в которой мы находимся, и знаю, из чего мы пришли к этому. Нам пришлось уладить несколько вещей, но мы все ещё немного далеки от того, что мы можем сделать. К сожалению, мы потеряли пять очков», — приводит слова Гвардиолы Goal.
«Лидс», набрав в трёх турах 7 очков, занимает пятое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Манчестер Сити» (4), проведя на один матч меньше, — на 10-м месте. Лидирует в первенстве «Эвертон» (12).
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