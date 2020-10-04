«МЮ» может подписать ещё одного уругвайца, после завершения перехода Кавани

«Манчестер Юнайтед» вслед за возможным подписанием 33-летнего уругвайского нападающего Эдинсона Кавани, находящегося на рынке свободных агентов, может оформить переход его молодого и талантливого соотечественника. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».
По информации источника, сделка по заключению контракта с Эдинсоном Кавани будет завершена в течение ближайших нескольких часов, после согласования последних деталей с агентами экс-форварда «ПСЖ». Однако вслед за подписанием Кавани «Манчестер Юнайтед» близок к трансферу 18-летнего вингера «Пеньяроля» из Уругвая – Факундо Пельистри. Сумма сделки может составить € 10 млн.
В сезоне-2020/2021 Пельистри провёл за «Пеньяроль» 17 встреч во всех турнирах, в которых отметился 1 голом и 2 результативными передачами. Его контракт с уругвайским клубом рассчитан до 31 декабря 2022 года, а трансферная стоимость по версии Transfermarkt оценивается в € 1,8 млн.
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