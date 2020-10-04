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Пирло: Роналду первым приходит на тренировку и последним уходит домой

Пирло: Роналду первым приходит на тренировку и последним уходит домой
Футбол / Италия 0

Главный тренер «Ювентуса» Андреа Пирло похвалил нападающего форварда туринского клуба Криштиану Роналду за великолепное начало сезона и выразил надежду, что португалец сохранит свою форму.

«Роналду очень много работает. Он первым приходит на тренировку и последним уходит домой. Он приносит энтузиазм, это можно заметить и на поле. Криштиану очень хорошо начал сезон, я надеюсь, что он будет демонстрировать такую же игру до конца сезона.

Я бы хотел, чтобы он забивал один или два гола в каждой игре. Роналду действительно важен для нас. В Риме мы были слабыми, и он очень помогал «Ювентусу» до самого конца игры. Он является примером для всех игроков», — цитирует Пирло Goal.

В сезоне-2020/2021 Криштиану Роналду принял участие в двух играх чемпионата Италии, в которых отметился трёмя забитыми мячами.

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