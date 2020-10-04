Пирло: Роналду первым приходит на тренировку и последним уходит домой

Главный тренер «Ювентуса» Андреа Пирло похвалил нападающего форварда туринского клуба Криштиану Роналду за великолепное начало сезона и выразил надежду, что португалец сохранит свою форму.
«Роналду очень много работает. Он первым приходит на тренировку и последним уходит домой. Он приносит энтузиазм, это можно заметить и на поле. Криштиану очень хорошо начал сезон, я надеюсь, что он будет демонстрировать такую же игру до конца сезона.
Я бы хотел, чтобы он забивал один или два гола в каждой игре. Роналду действительно важен для нас. В Риме мы были слабыми, и он очень помогал «Ювентусу» до самого конца игры. Он является примером для всех игроков», — цитирует Пирло Goal.
В сезоне-2020/2021 Криштиану Роналду принял участие в двух играх чемпионата Италии, в которых отметился трёмя забитыми мячами.
- 4 октября 2020
-
06:42
-
06:26
-
06:04
-
05:53
-
05:42
-
05:22
-
04:49
-
03:50
-
03:24
-
02:36
-
02:20
-
02:05
-
01:51
-
01:20
-
00:32
-
00:29
-
00:15
-
00:08
- 3 октября 2020
-
23:47
-
23:43
-
23:30
-
23:24
-
23:03
-
22:57
-
22:51
-
22:34
-
22:32
-
22:29
-
22:25
-
22:23
-
22:17
-
22:13
-
22:11
-
22:00
-
21:59