Серия А выступила с заявлением по матчу «Ювентус» — «Наполи». Игра должна состояться

Серия А опубликовала заявление, подтверждающее, что встреча 3-го тура чемпионата Италии между «Ювентусом» и «Наполи» должна состоятся, как и планировалось ранее, а это означает, что неаполитанцы получат техническое поражение, если не прибудут на игру.
«Серия А подтверждает, что матч «Ювентус» — «Наполи» в рамках 3-го тура чемпионата Италии по-прежнему планируется начать 4 октября в 20.45 по местному времени», — цитирует официальное заявление лиги Football Italia.
Напомним, что ранее стало известно, что «Наполи» не разрешили вылететь в Турин из-за случаев заражения коронавирусом в команде.
В свою очередь, «Дженоа» отложил игру с «Торино», потому что в клубе выявлено 22 случая заражения COVID-19, в том числе среди 17 игроков, многие из которых принимали участие в игре 2-го тура чемпионата Италии с «Наполи» (0:6).
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