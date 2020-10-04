Спасение «Спартака» в матче с «Зенитом» и яркий комментарий Боярского. Главное к утру

Результат главного матча 10-го тура РПЛ и огненная речь Михаила Боярского по её итогам, победа ЦСКА над «Уралом» в меньшинстве и сенсация на теннисном турнире «Ролан Гаррос» — главное к утру в подборке «Чемпионата».
1. «Спартак» спасся от проигрыша в конце матча с «Зенитом» в 10-м туре РПЛ.
2. Михаил Боярский: для «Зенита» это поражение. «Спартак» скоро сдохнет и за золото не поборется.
3. Магомед Исмаилов: если не выясню, что у Александра Емельяненко всё хорошо, возьму ситуацию в свои руки.
4. ЦСКА обыграл «Урал», играя почти целый тайм в меньшинстве.
5. 186-я ракетка мира сенсационно обыграл седьмого сеяного и вышел в 4-й круг «Ролан Гаррос».
6. Десять баскетболистов ЦСКА заразилось коронавирусом, включая трёх из основной команды.
7. Марсело Бьельса: Хосеп Гвардиола нанёс большой ущерб футболу.
8. Дана Уайт сообщил о намерении в шестой раз организовать бой между Хабибом Нурмагомедовым и Тони Фергюсоном.
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