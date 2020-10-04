Спасение «Спартака» в матче с «Зенитом» и яркий комментарий Боярского. Главное к утру

Результат главного матча 10-го тура РПЛ и огненная речь Михаила Боярского по её итогам, победа ЦСКА над «Уралом» в меньшинстве и сенсация на теннисном турнире «Ролан Гаррос» — главное к утру в подборке «Чемпионата».

1. «Спартак» спасся от проигрыша в конце матча с «Зенитом» в 10-м туре РПЛ.

2. Михаил Боярский: для «Зенита» это поражение. «Спартак» скоро сдохнет и за золото не поборется.

3. Магомед Исмаилов: если не выясню, что у Александра Емельяненко всё хорошо, возьму ситуацию в свои руки.

4. ЦСКА обыграл «Урал», играя почти целый тайм в меньшинстве.

5. 186-я ракетка мира сенсационно обыграл седьмого сеяного и вышел в 4-й круг «Ролан Гаррос».

6. Десять баскетболистов ЦСКА заразилось коронавирусом, включая трёх из основной команды.

7. Марсело Бьельса: Хосеп Гвардиола нанёс большой ущерб футболу.

8. Дана Уайт сообщил о намерении в шестой раз организовать бой между Хабибом Нурмагомедовым и Тони Фергюсоном.