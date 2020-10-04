Юристы «Наполи» ведут переговоры с Серией А по переносу встречи с «Ювентусом»
«Наполи» по-прежнему пытается всеми силами избежать технического поражения со счётом 0:3 в матче 3-го тура чемпионата Италии с «Ювентусом».
Как утверждает журналист Николо Скира в «Твиттере», юристы команды из Неаполя обратились к руководству Серии А, чтобы обсудить возможный перенос матча с «Ювентусом» из-за отсутствия разрешения местного органа здравоохранения на вылет из Неаполя после выявления нескольких случаев заражения коронавирусом в команде.
Напомним, в свою очередь «Дженоа» удалось отложить матч с «Торино», из-за того что в клубе выявлено 22 случая заражения COVID-19, в том числе среди 17 игроков, многие из которых принимали участие в матче 2-го тура чемпионата Италии с «Наполи» (0:6).
Серия А выступила с заявлением по матчу «Ювентус» — «Наполи». Игра должна состояться
- 4 октября 2020
-
09:37
-
09:30
-
09:20
-
09:00
-
08:24
-
07:12
-
07:00
-
06:42
-
06:26
-
06:04
-
05:53
-
05:42
-
05:22
-
04:49
-
03:50
-
03:24
-
02:36
-
02:20
-
02:05
-
01:51
-
01:20
-
00:32
-
00:29
-
00:15
-
00:08
- 3 октября 2020
-
23:47
-
23:43
-
23:30
-
23:24
-
23:03
-
22:57
-
22:51
-
22:34
-
22:32
-
22:29
Партнерский контент