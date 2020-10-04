Юристы «Наполи» ведут переговоры с Серией А по переносу встречи с «Ювентусом»

«Наполи» по-прежнему пытается всеми силами избежать технического поражения со счётом 0:3 в матче 3-го тура чемпионата Италии с «Ювентусом».

Как утверждает журналист Николо Скира в «Твиттере», юристы команды из Неаполя обратились к руководству Серии А, чтобы обсудить возможный перенос матча с «Ювентусом» из-за отсутствия разрешения местного органа здравоохранения на вылет из Неаполя после выявления нескольких случаев заражения коронавирусом в команде.

Напомним, в свою очередь «Дженоа» удалось отложить матч с «Торино», из-за того что в клубе выявлено 22 случая заражения COVID-19, в том числе среди 17 игроков, многие из которых принимали участие в матче 2-го тура чемпионата Италии с «Наполи» (0:6).