Защитник «Барселоны» может перейти в дортмундскую «Боруссию»
Защитник «Барселоны» Жан-Клер Тодибо может продолжить карьеру в чемпионате Германии, сообщает RAC1.
По информации источника, в услугах 20-летнего футболиста заинтересована дортмундская «Боруссия». Отмечается, что Тодибо также интересуется «Фулхэм». Лондонский клуб уже сделал каталонцам официальное предложение.
Тодибо стал игроком «Барселоны» в 2019 году, перейдя из «Тулузы» за € 1 млн. За сине-гранатовых защитник провёл 5 матчей и не отметился результативными действиями. Окончание сезона-2019/2020 провёл в аренде в «Шальке». За немецкий клуб провёл 10 встреч и не отметился результативными действиями. Выступает за молодёжную сборную Франции с 2018 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость защитника в € 14 млн.
Защитник «Барселоны» Тодибо попал в сферу интересов «Эвертона»
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