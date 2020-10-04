«Реал» предложил € 20 млн и форварда за хавбека «Лиона» Ауара
Мадридский «Реал» не оставляет попыток заполучить полузащитника «Лиона» Уссема Ауара, сообщает AS.
По информации источника, испанский клуб предложил за 22-летнего французского хавбека € 20 млн и нападающего Мариано Диаса. Сообщалось, что главный тренер «Реала» Зинедин Зидан лично заинтересован в трансфере Ауара. Интерес к полузащитнику «Лиона» проявляют «Пари Сен-Жермен» и лондонский «Арсенал». Ауар стал приоритетной целью лондонского клуба в нынешнее трансферное окно.
Уссем Ауар — воспитанник «Лиона». К выступлениям полузащитник за основной состав начал привлекаться в 2017 году. В минувшем сезоне Ауар провёл в чемпионате Франции 25 матчей, в которых забил три мяча и отдал пять голевых передач.
«Реал» может перехватить Ауара у «Арсенала»
- 4 октября 2020
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