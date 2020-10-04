Тренер «Анже» попросил у Неймара футболку во время матча при счёте 6:1 в пользу «ПСЖ»

Главный тренер «Анже» Стефан Мулен попросил у нападающего «ПСЖ» Неймара футболку прямо во время матча. На тот момент команда проигрывала парижанам со счётом 1:6. Эпизод попал в эфир французского телеканала Football Club.
В матче 6-го тура французской Лиги 1 «Пари Сен-Жермен» принимал «Анже». Встреча прошла на стадионе «Парк де Пренс» в Париже и завершилась победой хозяев со счётом 6:1.
Голы за «Пари Сен-Жермен» забили Алессандро Флоренци, Юлиан Дракслер, Идрисса Гейе, Килиан Мбаппе и Неймар, оформивший дубль в этой встрече. Единственный гол «Анже» забил защитник Исмаэль Траоре.
«Пари Сен-Жермен» набрал 12 очков и поднялся на 2-е место в турнирной таблице французской Лиги 1. «Анже» (9) — на 8-м месте. Лидером соревнований является набравший в 5 встречах 13 очков «Ренн».
- 4 октября 2020
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