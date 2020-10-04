Матчи чемпионата Европы в Англии могут не состояться из-за коронавируса
Матчи чемпионата Европы, которые должны состояться в Лондоне в 2021 году, могут быть отменены.
«Надеюсь, турнир состоится. Но, учитывая ситуацию с вирусом и его непредсказуемость, гарантировать что-то сложно. Болельщики не захотят проведения турнира, если безопасность будет под угрозой. Предстоящей зимой мы вновь столкнёмся с болезнью. Безусловно, принимая решение, в первую очередь буду руководствоваться здоровьем людей», — приводит слова министра культуры, СМИ и спорта Великобритании Оливера Даудена The Sun.
Напомним, на стадионе «Уэмбли» в Лондоне запланировано проведение трёх матчей группового этапа с участием сборной Англии, в также встречи 1/8 финала турнира, полуфиналы и финал чемпионата Европы.
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