«Локомотив» — «Химки»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 14:00
Сегодня, 4 октября, состоится матч «Локомотив» – «Химки». Встреча 10-го тура Российской Премьер-Лиги пройдёт на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Начало — в 14:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Локомотив» — «Химки».
Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Евгением Кукуляком из Калуги. В бригаду войдут ассистенты Алексей Лунёв (Новосибирск) и Владимир Миневич (Смоленск). Резервный рефери — Игорь Низовцев (Нижний Новгород).
Московский «Локомотив», набрав 15 очков в 9 турах, занимает 6-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Подмосковные «Химки» (6) — на 14-м месте. Лидером соревнований является петербургский «Зенит», в 10 матчах набравший 21 очко.
- 4 октября 2020
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