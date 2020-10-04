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«Локомотив» — «Химки»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 14:00

«Локомотив» — «Химки»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 14:00
Футбол / РПЛ 0

Сегодня, 4 октября, состоится матч «Локомотив» – «Химки». Встреча 10-го тура Российской Премьер-Лиги пройдёт на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Начало — в 14:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Локомотив» — «Химки».

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Евгением Кукуляком из Калуги. В бригаду войдут ассистенты Алексей Лунёв (Новосибирск) и Владимир Миневич (Смоленск). Резервный рефери — Игорь Низовцев (Нижний Новгород).

Московский «Локомотив», набрав 15 очков в 9 турах, занимает 6-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Подмосковные «Химки» (6) — на 14-м месте. Лидером соревнований является петербургский «Зенит», в 10 матчах набравший 21 очко.

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