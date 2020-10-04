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15-летняя мексиканка забила гол со штрафного фантастическим ударом в девятку

15-летняя мексиканка забила гол со штрафного фантастическим ударом в девятку
Футбол / Прочие турниры 0

15-летняя мексиканская футболистка «Керетаро» Фатима Сервин забила потрясающий гол со штрафного в матче с клубом «Нексаса». Во встрече женского национального первенства при счёте 1:0 в пользу своей команды она пробила со штрафного прямо в девятку ворот соперниц. Мяч по замысловатой траектории влетел в сетку после удара с 30 метров.

2 октября состоялся матч девятого тура женского чемпионата Мексики. «Керетаро» обыграл «Некаксу» со счётом 2:0. По голу забили Родригес и Сервин. После победы «Керетаро» набрал 11 очков и поднялся на восьмое место в турнирной таблице, оказавшись в зоне плей-офф. В активе «Некаксы» всего три очка, команда на предпоследнем месте. В следующем матче «Керетаро» сыграет на выезде с «Пачукой».

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