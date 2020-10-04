«Сочи» — «Ростов»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 16:30
Сегодня, 4 октября, состоится матч «Сочи» – «Ростов». Встреча 10-го тура Российской Премьер-Лиги пройдёт на стадионе «Фишт» в Сочи. Начало встречи — в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Сочи» — «Ростов».
Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Евгением Турбиным из Дмитрова. В бригаду войдут ассистенты Дмитрий Мосякин (Москва) и Рашид Абусуев (Санкт-Петербург). Резервный рефери — Олег Соколов (Воронеж).
«Сочи», набрав 16 очков в 9 турах, занимает 5-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Ростов» (17) — на 4-м месте. Лидером соревнований является петербургский «Зенит», в 10 матчах набравший 21 очко. В тройку лидеров входят «Спартак» (21) и ЦСКА (19).
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