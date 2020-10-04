Геркус: если «Спартак» хочет закончить сезон в тройке, он должен работать на Тедеско

Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус поделился мнением о матче 10-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» – «Зенит» (1:1).
«Дзюба сыграл слабее обычного, и это удивило, ведь обычно матчи со «Спартаком» для Дзюбы особенные. Написал, что, мол, без Азмуна он полнападающего. Хотел сказать, как обычно бывает, другое. Их связка с Азмуном сверхэффективна, это супердуэт, вдвоём они создают две трети моментов «Зенита» и забивают больше половины голов. Поодиночке их эффективность сильно падает. Сильнее, чем можно ожидать.
Про «Спартак» могу сказать только, что Доменико Тедеско стоически терпит отсутствие правого защитника и второго опорника, показывая классную игру и принося отличный результат. Несмотря на это, некоторые наблюдатели непостижимым образом уже готовы его топить в случае осечки.
Повторю то, что говорил уже многократно: если «Спартак» хочет закончить сезон в тройке, он должен работать сейчас на своего тренера. Все — и клуб, и игроки, и болельщики», — написал Геркус в своём «телеграме».
- 4 октября 2020
-
12:49
-
12:19
-
12:05
-
11:57
-
11:54
-
11:49
-
11:46
-
11:44
-
11:35
-
11:35
-
11:17
-
11:15
-
11:15
-
11:00
-
10:41
-
10:37
-
10:24
-
10:24
-
10:00
-
09:55
-
09:37
-
09:30
-
09:20
-
09:00
-
08:24
-
07:12
-
07:00
-
06:42
-
06:26
-
06:04
-
05:53
-
05:42
-
05:22
-
04:49
-
03:50