Геркус: если «Спартак» хочет закончить сезон в тройке, он должен работать на Тедеско

Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус поделился мнением о матче 10-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» – «Зенит» (1:1).



«Дзюба сыграл слабее обычного, и это удивило, ведь обычно матчи со «Спартаком» для Дзюбы особенные. Написал, что, мол, без Азмуна он полнападающего. Хотел сказать, как обычно бывает, другое. Их связка с Азмуном сверхэффективна, это супердуэт, вдвоём они создают две трети моментов «Зенита» и забивают больше половины голов. Поодиночке их эффективность сильно падает. Сильнее, чем можно ожидать.



Про «Спартак» могу сказать только, что Доменико Тедеско стоически терпит отсутствие правого защитника и второго опорника, показывая классную игру и принося отличный результат. Несмотря на это, некоторые наблюдатели непостижимым образом уже готовы его топить в случае осечки.



Повторю то, что говорил уже многократно: если «Спартак» хочет закончить сезон в тройке, он должен работать сейчас на своего тренера. Все — и клуб, и игроки, и болельщики», — написал Геркус в своём «телеграме».

Илья Геркус: Дзюба без Азмуна — 1/2 нападающего