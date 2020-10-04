Корян: победа в матче с «Динамо» придаст «Химкам» уверенности и сил на следующие игры

Нападающий «Химок» Аршак Корян поделился эмоциями от победы в матче с «Динамо» (1:0) и ожиданиями от встречи 10-го тура Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом».



«Мы общались, старались друг друга подбадривать, обращали внимание на некоторые ошибки, чтобы не допускать их в следующих матчах. Даже говорили плотнее играть друг с другом на тренировках, чтобы условия были приближенными к играм. Пытались вытащить из каждого игрока какие-то дополнительные силы, что-то лучшее. Любая команда проходила через такие моменты, каждый футболист что-то искал, чтобы и одноклубники становились лучше, и он сам не оплошал. Думаю, это и дало результат в матче с «Динамо».



Каждое поражение сказывалось психологически: вроде, пытаемся всё делать правильно, отдаём все силы. Не было такого, что кто-то недобегает или не выкладывается полностью, но чего-то не хватает, и это давило. Ребята перебороли этот момент, матч с «Динамо» придаст нам уверенности и сил на следующие игры.



Впереди очень тяжёлый матч с «Локомотивом». В РПЛ вообще не бывает лёгких матчей, поэтому нельзя чувствовать себя слишком уверенно, поддаваться эйфории, которая была после победы над «Динамо». Мы уже забыли о прошлом туре, надо думать о «Локомотиве», разбирать их игру, понимать, как противодействовать, и забивать", — цитирует Коряна пресс-служба РПЛ.

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