Медведев: надеюсь, трансфер Вендела в «Зенит» состоится
Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал возможный трансфер полузащитника «Спортинга» Вендела в петербургский клуб.
«Надеюсь, этот трансфер состоится», — сказал Медведев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.
Сообщалось, что «Зенит» согласовал трансфер Вендела за € 20 млн. 3 октября появилась информация, что 23-летний бразильский футболист прошёл медосмотр для петербургского клуба в Лиссабоне.
Вендел перешёл в «Спортинг» из «Флуминенсе» в 2018 году за € 7,5 млн. В сезоне-2019/2020 бразильский полузащитник в 28 матчах чемпионата Португалии забил 3 гола и отдал 3 результативные передачи. В составе «Спортинга» Вендел — обладатель Кубка Португалии сезона-2018/2019.
Вендел прошёл медосмотр для «Зенита» в Лиссабоне
- 4 октября 2020
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