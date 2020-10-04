Медведев: надеюсь, трансфер Вендела в «Зенит» состоится

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал возможный трансфер полузащитника «Спортинга» Вендела в петербургский клуб.

«Надеюсь, этот трансфер состоится», — сказал Медведев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

Сообщалось, что «Зенит» согласовал трансфер Вендела за € 20 млн. 3 октября появилась информация, что 23-летний бразильский футболист прошёл медосмотр для петербургского клуба в Лиссабоне.



Вендел перешёл в «Спортинг» из «Флуминенсе» в 2018 году за € 7,5 млн. В сезоне-2019/2020 бразильский полузащитник в 28 матчах чемпионата Португалии забил 3 гола и отдал 3 результативные передачи. В составе «Спортинга» Вендел — обладатель Кубка Португалии сезона-2018/2019.