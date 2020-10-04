Сульшер: групповой этап Лиги чемпионов покажет, как далеко продвинулся «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер прокомментировал результаты жеребьёвки группового этапа Лиги чемпионов. Напомним, на этой стадии «красные дьяволы» сыграют с «Пари Сен-Жермен», «РБ Лейпциг» и «Истанбул Башакшехир».



«Да, нам достались полуфиналисты прошлогоднего турнира из Лейпцига и парижане, которые вышли в финал в прошлом сезоне. Знаем, что будем играть с хорошими командами. Это показывает лишь то, с какими трудностями нам предстоит столкнуться и как далеко мы продвинулись.



«Истанбул Башакшехир» почти добрался до четвертьфинала Лиги Европы. Теперь у них в составе есть Рафаэл, поэтому нас ждёт небольшое воссоединение», — приводит слова Сульшера официальный сайт «Манчестер Юнайтед».

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