Сульшер: групповой этап Лиги чемпионов покажет, как далеко продвинулся «Манчестер Юнайтед»
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер прокомментировал результаты жеребьёвки группового этапа Лиги чемпионов. Напомним, на этой стадии «красные дьяволы» сыграют с «Пари Сен-Жермен», «РБ Лейпциг» и «Истанбул Башакшехир».
«Да, нам достались полуфиналисты прошлогоднего турнира из Лейпцига и парижане, которые вышли в финал в прошлом сезоне. Знаем, что будем играть с хорошими командами. Это показывает лишь то, с какими трудностями нам предстоит столкнуться и как далеко мы продвинулись.
«Истанбул Башакшехир» почти добрался до четвертьфинала Лиги Европы. Теперь у них в составе есть Рафаэл, поэтому нас ждёт небольшое воссоединение», — приводит слова Сульшера официальный сайт «Манчестер Юнайтед».
Сульшер: «МЮ» должен быть внимательным и уверенным, вкладывая большие деньги в игроков
- 4 октября 2020
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