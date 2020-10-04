«Динамо» — «Краснодар»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 20:00

Сегодня, 4 октября, состоится матч «Динамо» – «Краснодар». Встреча 10-го тура Российской Премьер-Лиги пройдёт на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион «Динамо» им. Льва Яшина» в Москве. Начало — в 20:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Динамо» — «Краснодар».



Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым из Санкт-Петербурга. В бригаду войдут ассистенты Валерий Данченко (Уфа) и Андрей Болотенков (Москва). Резервный рефери — Дмитрий Сафьян (Москва).



Московское «Динамо», набрав 14 очков в 9 турах, занимает 9-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Краснодар» (15) — на 7-м месте. Лидером соревнований является петербургский «Зенит», в 10 матчах набравший 21 очко.