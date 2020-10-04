«Зенит» и «Сочи» могут обменяться игроками
«Зенит» и «Сочи» могут обменяться футболистами. В питерский клуб может перейти футболист «Сочи» Кирилл Заика, а в обратном направлении проследует защитник «Зенита» Денис Терентьев. Об этом «Чемпионату» сообщили два не связанных друг с другом источника.
Заика перешёл в «Сочи» из подмосковных «Химок» в 2018 году. В нынешнем сезоне защитник в семи матчах Российской Премьер-Лиги отдал одну результативную передачу. Терентьев выступает за петербургский «Зенит» с 2017 года. В этом сезоне принял участие в одном матче чемпионата России и не отметился результативными действиями.
«Зенит» набрал 21 очко в 10 матчах и занимает 1-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Сочи» (16) — на 5-м месте.
- 4 октября 2020
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