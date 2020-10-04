Данило Перейра перейдёт в «ПСЖ»
Полузащитник «Порту» Данило Перейра в ближайшее время перейдёт в «ПСЖ» на правах аренды. Игрок проведёт во французском клубе сезон-2020/2021 с дальнейшей опцией выкупа, сообщает в своём «твиттере» Get French Football News со ссылкой на французское телевидение.
Опорный полузащитник является воспитанником «Эшторила». В 2015 году игрок перешёл из «Маритиму» в «Порту» за € 4,5 млн. За «драконов» Перейра провёл 202 матча, забил 19 голов и отдал восемь результативных передач. В сезоне-2020/2021 полузащитник сыграл три встречи и не отметился результативными действиями.
Перейра провёл 39 матчей за сборную Португалии и забил два мяча. Интернет-портал Transfermarkt оценивает текущую трансферную стоимость игрока в € 24 млн.
Экс-хавбек «Локомотива» Жоау Мариу перейдёт в «ПСЖ»
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