Данило Перейра перейдёт в «ПСЖ»

Полузащитник «Порту» Данило Перейра в ближайшее время перейдёт в «ПСЖ» на правах аренды. Игрок проведёт во французском клубе сезон-2020/2021 с дальнейшей опцией выкупа, сообщает в своём «твиттере» Get French Football News со ссылкой на французское телевидение.



Опорный полузащитник является воспитанником «Эшторила». В 2015 году игрок перешёл из «Маритиму» в «Порту» за € 4,5 млн. За «драконов» Перейра провёл 202 матча, забил 19 голов и отдал восемь результативных передач. В сезоне-2020/2021 полузащитник сыграл три встречи и не отметился результативными действиями.



Перейра провёл 39 матчей за сборную Португалии и забил два мяча. Интернет-портал Transfermarkt оценивает текущую трансферную стоимость игрока в € 24 млн.

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