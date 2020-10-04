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Смолов получил повреждение и пропустит матч с «Химками»

Смолов получил повреждение и пропустит матч с «Химками»
Футбол / РПЛ 0

Нападающий «Локомотива» Фёдор Смолов получил повреждение на тренировке и не попал в заявку на матч 10-го тура Российской Премьер-Лиги с «Химками». Место в стартовом составе занял форвард Виталий Лисакович.

Встреча пройдёт на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Начало — в 14:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Локомотив» — «Химки».

В сезоне-2020/2021 Смолов провёл в составе «железнодорожников» 10 матчей и забил три гола, не отметившись результативными передачами.

Московский «Локомотив», набрав 15 очков в 9 турах, занимает 6-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Подмосковные «Химки» (6) — на 14-м месте. Лидером соревнований является петербургский «Зенит», в 10 матчах набравший 21 очко.

«Локомотив» — «Химки»: составы команд на матч 10-го тура РПЛ
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