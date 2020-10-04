«Леванте» — «Реал»: онлайн-трансляция матча начнётся в 17:00
Сегодня, 4 октября, состоится матч «Леванте» – «Реал». Встреча 5-го тура испанской Примеры пройдёт на стадионе «Керамика — Эль-Мадригал» в Вильярреале (Испания). Начало — в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Леванте» — «Реал».
Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Хосе Мунуэра Монтерой. В бригаду войдут ассистенты Иньиго Прието Лопес де Серайн и Альфонсо Баэна Эспехо. Резервный судья — Альберто Лоу Бальяно.
Мадридский «Реал» набрал 7 очков в 3 матчах и занимает 4-е место в турнирной таблице чемпионата Испании. «Леванте» (3) — на 16-м месте. Лидером соревнований является «Бетис», в 5 матчах набравший 9 очков. В тройку лидеров входят «Реал Сосьедад» (8) и «Вильярреал» (8).
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