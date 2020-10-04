Нападающий «Сочи» Александр Руденко полностью оправился от травмы

Как стало известно «Чемпионату», нападающий «Сочи» Александр Руденко, пропустивший матч прошлого тура из-за микронадрыва мышцы задней поверхности бедра, полностью оправился от травмы. 21-летний форвард перед игрой с «Ростовом» работал в общей группе. Руденко находится в «Сочи» в аренде, права на футболиста принадлежат «Спартаку». В прошлом сезоне Руденко был признан лучшим молодым игроком ФНЛ. В 25-ти матчах он забил 14 мячей и сделал 3 голевые передачи, став одним из лучших бомбардиров турнира.

Встреча 10-го тура Российской Премьер-Лиги «Сочи» — «Ростов» пройдёт на стадионе «Фишт» в Сочи. Начало встречи — в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Сочи» — «Ростов».

«Сочи», набрав 16 очков в 9 турах, занимает 5-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Ростов» (17) — на 4-м месте. Лидером соревнований является петербургский «Зенит», в 10 матчах набравший 21 очко. В тройку лидеров входят «Спартак» (21) и ЦСКА (19).