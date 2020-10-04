Семёнов: выступать без болельщиков неприятно, тем более в играх за сборную

Защитник «Ахмата» и сборной России Андрей Семёнов прокомментировал решение УЕФА вернуть болельщиков на трибуны.



«До пандемии мы не знали, как играть при пустых трибунах. Сейчас понимаешь, что играешь для болельщиков, для атмосферы, для куража, который зачастую больше создают фанаты, чем команда. Это несет на крыльях, можно сказать. Без болельщиков неприятно, тем более в матчах за сборную. У нашей сборной всегда большая поддержка, трибуны гонят вперед. После чемпионата мира болельщики сплотились и поддерживают команду. Без них трудно», — сказал Семёнов в интервью для пресс-службы сборной России.



Сборной России предстоит товарищеский матч со Швецией (8 октября) и две встречи Лиги наций УЕФА — с Турцией (11 октября) и Венгрией (14 октября).

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