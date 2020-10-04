Виталий Лисакович забил первый гол за «Локомотив»

В матче 10-го тура Российской Премьер-Лиги «Локомотив» принимает «Химки». Встреча в эти минуты проходит на стадионе «РЖД Арена» в Москве. К 33-й минуте хозяева выигрывают — 1:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Локомотив» — «Химки».
На 25-й минуте встречи нападающий «Локомотива» Виталий Лисакович открыл счёт, забив после передачи защитника Ведрана Чорлуки. Этот гол стал дебютным для белорусского форварда в составе «железнодорожников».
Напомним, Лисакович перешёл в «Локомотив» 8 августа. Контракт форварда с московским клубом рассчитан на четыре года. Лисакович является воспитанником солигорского «Шахтёра». За основную команду белорусского клуба форвард выступал с 2014 года. С 2019 года Лисакович вызывается в национальную команду Беларуси.
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