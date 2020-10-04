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«Ростов» проиграл «Ахмату» в матче молодёжного первенства России

«Ростов» проиграл «Ахмату» в матче молодёжного первенства России
Футбол / РПЛ 0

В матче 5-го тура молодёжного первенства России «Ростов» принимал грозненский «Ахмат». Встреча прошла на стадионе «Олимп-2» в Ростове-на-Дону и завершилась победой гостей со счётом 1:0.

На 87-й минуте встречи единственный гол забил полузащитник «Ахмата» Альви Адилханов.

«Ахмат» набрал 10 очков и занимает 3-е место в турнирной таблице молодёжного первенства России. «Ростов» (4) — на 9-м месте. Лидером соревнований является московский «Спартак» (10).

В другом матче тура молодёжного первенства «Уфа» принимала «Урал». Встреча состоялась на стадионе «Нефтяник» в Уфе и завершилась победой хозяев со счётом 2:0. Голы забили Константин Ковальчук и защитник «Урала» Кирилл Гуров, отправивший мяч в свои ворота.

Россия - Молодёжное первенство. 5-й тур
04 октября 2020, воскресенье. 13:00 МСК
Ростов-мол.
Ростов-на-Дону
Окончен
0 : 1
Ахмат-мол.
Грозный
0:1 Адилханов – 87'
Удаления: Гапечкин – 90' / нет
Россия - Молодёжное первенство. 5-й тур
04 октября 2020, воскресенье. 11:00 МСК
Уфа-мол.
Уфа
Окончен
2 : 0
Урал-мол.
Екатеринбург
1:0 Ковальчук – 29'   2:0 Гуров – 88' (автогол)
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