«Ростов» проиграл «Ахмату» в матче молодёжного первенства России

В матче 5-го тура молодёжного первенства России «Ростов» принимал грозненский «Ахмат». Встреча прошла на стадионе «Олимп-2» в Ростове-на-Дону и завершилась победой гостей со счётом 1:0.



На 87-й минуте встречи единственный гол забил полузащитник «Ахмата» Альви Адилханов.



«Ахмат» набрал 10 очков и занимает 3-е место в турнирной таблице молодёжного первенства России. «Ростов» (4) — на 9-м месте. Лидером соревнований является московский «Спартак» (10).



В другом матче тура молодёжного первенства «Уфа» принимала «Урал». Встреча состоялась на стадионе «Нефтяник» в Уфе и завершилась победой хозяев со счётом 2:0. Голы забили Константин Ковальчук и защитник «Урала» Кирилл Гуров, отправивший мяч в свои ворота.