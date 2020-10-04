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«Рубин» — «Ахмат»: составы команд на матч 10-го тура РПЛ

«Рубин» — «Ахмат»: составы команд на матч 10-го тура РПЛ
Футбол / РПЛ 0

Стали известны составы казанского «Рубина» и грозненского «Ахмата» на матч 10-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча пройдёт на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани. Начало встречи — в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Рубин» — «Ахмат».

«Рубин»: Дюпин, Бегич, Уремович, Старфельт, Бакаев, Самошников, Кварацхелия, Йевтич, Абильдгор, Хван, Деспотович.

Запасные: Медведев, Зотов, Меркулов, Тарасов, Шатов, Могилевец, Коновалов, Зуев, Макаров, Игнатьев, Косарев.

«Ахмат»: Гудиев, Ненахов, Анхель, Быстров, Нижич, Богосавац, Тимофеев, Ильин, Харин, Полярус, Мелкадзе.

Запасные: Шелия, Мелихов, Уциев, Пуцко, Иванов, Исмаэл, Садулаев, Адуев, Понсе.

Казанский «Рубин», набрав 14 очков в 9 турах, занимает 8-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Грозненский «Ахмат» (13) — на 10-м месте.

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