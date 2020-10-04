Состав «Локомотива» на матч с «Химками» объявлял Николай Дроздов

4 октября празднуется Всемирный день защиты животных. «Локомотив» пригласил ведущего телевизионной передачи «В мире животных» Николая Дроздова на встречу 10-го тура Российской Премьер-Лиги с «Химками». Именно он объявил состав «железнодорожников» на матч.



«Во Всемирный день защиты животных мы пригласили всеми любимого Николая Николаевича Дроздова, который объявил наш состав на матч «Локомотив» — «Химки».



Если вы не на стадионе, то смотрите как это было», — написала пресс-служба «железнодорожников» в своём «твиттере».

Просмотреть видео можно в "твиттере" «Локомотива».

В матче 10-го тура Российской Премьер-Лиги «Локомотив» принимает «Химки». Встреча в эти минуты проходит на стадионе «РЖД Арена» в Москве. К 57-й минуте «железнодорожники» выигрывают — 2:1. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Локомотив» — «Химки».