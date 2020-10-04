«Вест Хэм» на выезде разгромил «Лестер Сити»
В матче 4-го тура английской Премьер-лиги «Лестер Сити» принимал «Вест Хэм Юнайтед». Встреча прошла на стадионе «Кинг Пауэр — Уолкерс» в Лестере и завершилась победой гостей со счётом 3:0.
На 14-й минуте встречи счёт открыл полузащитник «Вест Хэма» Майкл Антонио. Через 20 минут хавбек Пабло Форнальс упрочил преимущество гостей. Во втором тайме, на 83-й минуте, до разгромного счёт довёл нападающий «Вест Хэма» Джаррод Боуэн.
«Вест Хэм» набрал 6 очков и поднялся на 7-е место в турнирной таблице чемпионата Англии. «Лестер» (9) — на 2-м месте.
В другом матче тура АПЛ «Саутгемптон» принимал «Вест Бромвич Альбион». Встреча, прошедшая на стадионе «Сент-Мэри» в Саутгемптоне, завершилась победой хозяев со счётом 2:0.
Англия - Премьер-лига. 4-й тур
04 октября 2020, воскресенье. 14:00 МСК
Лестер Сити
Лестер
Окончен
0 : 3
Вест Хэм Юнайтед
Лондон
0:1 Антонио – 14' 0:2 Форнальс – 34' 0:3 Боуэн – 83'
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