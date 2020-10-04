«Спартак» отказался отдавать Бакаева в аренду «Торино»

«Торино» обращался к московскому «Спартаку» с предложением об аренде полузащитника Зелимхана Бакаева. Руководство красно-белых отказалось отпускать игрока, сообщает Metaratings. Источники «Чемпионата» подтверждают эту информацию.



Полузащитник является воспитанником «Спартака». В 2018 году Зелимхан один сезон выступал за тульский «Арсенал» на правах аренды. В сезоне-2020/2021 Бакаев в 11 матчах забил один мяч и отдал пять результативных передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость 24-летнего игрока в € 9 млн.



Бакаев вызывается в сборную России. За национальную команду в четырёх матчах отдал одну результативную передачу. Сборной России предстоит товарищеский матч со Швецией (8 октября) и две встречи Лиги наций УЕФА — с Турцией (11 октября) и Венгрией (14 октября).

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