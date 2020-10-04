Николич: у меня нет информации о переходах Кузяева и Зе Луиша

Главный тренер «Локомотива» Марко Николич рассказал о возможном переходе полузащитника сборной России Далера Кузяева и экс-форварда «Спартака» Зе Луиша.



«У меня нет информации о переходах Кузяева и Зе Луиша. Не могу это подтвердить», — передаёт слова Николича корреспондент «Чемпионата» Павел Прохоров.

В матче 10-го тура Российской Премьер-Лиги «Локомотив» принимал «Химки». Встреча проходила на стадионе «РЖД Арена» в Москве и закончилась со счётом 2:1. На 55-й минуте победный гол забил Владислав Игнатьев с передачи Антона Миранчука. Матч обслуживала бригада Евгения Кукуляка.



«Локомотив» набрал 18 очков и поднялся на четвёртое место в турнирной таблице РПЛ, вплотную приблизившись к лидирующей тройке. «Химки» потерпели шестое поражение и остались на 14-м месте.