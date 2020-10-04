Тренер «Химок»: не заслуживали поражения в матче с «Локомотивом»

Помощник главного тренера «Химок» Игорь Ющенко прокомментировал результат матча 10-го тура Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом» (1:2).



«Первый тайм у нас не получился, ребята были скованы. Во втором тайме контролировали мяч, доходили до ворот, создавали моменты, забили быстрый гол. Благодарны ребятам за желание и самоотдачу. Выровняли игру во втором тайме, поэтому не заслуживали поражения. Поздравляю «Локомотив» с победой.



С Черевченко всё хорошо, ему нужно было уехать по личным обстоятельствам. Что касается новичков, для нашей команды это усиление. В сегодняшнем матче они принесли ощутимую пользу. Главный тренер всегда настраивает ребят на победу. Мы движемся в правильном направлении и в будущем, надеюсь, будем радовать болельщиков результатом», — передаёт слова Ющенко корреспондент «Чемпионата» Павел Прохоров.

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