Адвокат: «Фейеноорд» боролся за Эджуке, но мы не смогли конкурировать с ЦСКА

Главный тренер «Фейеноорда» Дик Адвокат рассказал, почему клубу не удалось подписать форварда «Херенвена» Чидеру Эджуке, который в итоге перешёл в ЦСКА.
«ЦСКА просто взял и купил левого вингера у «Херенвена» за 12 млн. Некоторое время мы боролись за Эджуке, но мы не можем конкурировать в такой ситуации. Без шансов. То же самое и с Джоуи Вирманом. «Фейеноорд» хочет его приобрести, но это невозможно. Это сумасшедшие времена, мы не знаем, что будет в январе», — цитирует Адвоката Voetbal4u.com.
Напомним, Чидера Эджуке подписал с ЦСКА контракт на четыре года. Год назад нападающий перебрался в «Херенвен» из норвежского клуба «Волеренга» за € 2 млн. В сезоне-2019/2020 футболист вышел на поле 25 раз, забил 9 голов и отдал 4 результативные передачи. В нынешнем сезоне чемпионата России Эджуке принял участие в трёх матчах, в которых забил 1 гол. На данный момент ЦСКА располагается на третьем месте турнирной таблицы РПЛ, набрав 16 очков.
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