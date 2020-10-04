«Интер» упустил победу над «Лацио», Иммобиле был удалён
В матче 3-го тура итальянской Серии А «Лацио» сыграл вничью с «Интером». Встреча проходила на стадионе «Олимпико» в Риме и завершилась со счётом 1:1.
На 30-й минуте матча счёт открыл нападающий миланцев Лаутаро Мартинес, ему ассистировал Иван Перишич.
На 55-й минуте хавбек «Лацио» Сергей Милинкович-Савич сравнял счёт с передачи Франческо Ачерби. На 69-й минуте «Лацио» остался в меньшинстве после удаления нападающего Чиро Иммобиле.
«Интер» в трёх матчах набрал 7 очков и занимает третье место в турнирной таблице итальянского чемпионата. «Лацио» (4) располагается на 9-м месте. Лидером соревнований является «Аталанта» (9).
Результаты других матчей Серии А:
«Беневенто» — «Болонья» — 1:0
«Парма» — «Верона» — 1:0
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