Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Иконы спорта
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Интер» упустил победу над «Лацио», Иммобиле был удалён

«Интер» упустил победу над «Лацио», Иммобиле был удалён
Футбол / Италия 0

В матче 3-го тура итальянской Серии А «Лацио» сыграл вничью с «Интером». Встреча проходила на стадионе «Олимпико» в Риме и завершилась со счётом 1:1.

На 30-й минуте матча счёт открыл нападающий миланцев Лаутаро Мартинес, ему ассистировал Иван Перишич.
На 55-й минуте хавбек «Лацио» Сергей Милинкович-Савич сравнял счёт с передачи Франческо Ачерби. На 69-й минуте «Лацио» остался в меньшинстве после удаления нападающего Чиро Иммобиле.

«Интер» в трёх матчах набрал 7 очков и занимает третье место в турнирной таблице итальянского чемпионата. «Лацио» (4) располагается на 9-м месте. Лидером соревнований является «Аталанта» (9).

Результаты других матчей Серии А:

«Беневенто» — «Болонья» — 1:0

«Парма» — «Верона» — 1:0

Италия - Серия А. 3-й тур
04 октября 2020, воскресенье. 16:00 МСК
Лацио
Рим
Окончен
1 : 1
Интер М
Милан
0:1 Мартинес – 30'   1:1 Милинкович-Савич – 55'
Удаления: Иммобиле – 69' / Сенси – 86'
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020