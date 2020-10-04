«Интер» упустил победу над «Лацио», Иммобиле был удалён

В матче 3-го тура итальянской Серии А «Лацио» сыграл вничью с «Интером». Встреча проходила на стадионе «Олимпико» в Риме и завершилась со счётом 1:1.

На 30-й минуте матча счёт открыл нападающий миланцев Лаутаро Мартинес, ему ассистировал Иван Перишич.

На 55-й минуте хавбек «Лацио» Сергей Милинкович-Савич сравнял счёт с передачи Франческо Ачерби. На 69-й минуте «Лацио» остался в меньшинстве после удаления нападающего Чиро Иммобиле.

«Интер» в трёх матчах набрал 7 очков и занимает третье место в турнирной таблице итальянского чемпионата. «Лацио» (4) располагается на 9-м месте. Лидером соревнований является «Аталанта» (9).

Результаты других матчей Серии А:

«Беневенто» — «Болонья» — 1:0

«Парма» — «Верона» — 1:0