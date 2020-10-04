«Арсенал» на своём поле обыграл «Шеффилд Юнайтед»

В матче 4-го тура английской Премьер-лиги «Арсенал» обыграл «Шеффилд Юнайтед» со счётом 2:1. Встреча состоялась в Лондоне на стадионе «Эмирейтс — Эшбертон Гроув». Обслуживала матч бригада арбитров во главе с Ли Мэйсоном, ассистировали судьи на линиях Марк Скоулз и Тим Вуд.
Счёт был открыт в середине второго тайма — на 61-й минуте автором забитого мяча стал Букайо Сака, которому ассистировал Эктор Бельерин.
Через несколько минут преимущество хозяев увеличил Николя Пепе с паса Бельерина.
На 83-й минуте разрыв в счёте сократил Дэвид Макголдрик с паса Джорджа Балдока.
«Арсенал», набрав девять очков, вышел на четвёртое место в турнирной таблице английского национального чемпионата. «Шеффилд Юнайтед» (0) — на 19-м месте.
В другом матче 4-го тура «Вулверхэмптон» обыграл «Фулхэм» со счётом 1:0.
- 4 октября 2020
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