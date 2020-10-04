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«Арсенал» на своём поле обыграл «Шеффилд Юнайтед»

«Арсенал» на своём поле обыграл «Шеффилд Юнайтед»
Футбол / Англия 0

В матче 4-го тура английской Премьер-лиги «Арсенал» обыграл «Шеффилд Юнайтед» со счётом 2:1. Встреча состоялась в Лондоне на стадионе «Эмирейтс — Эшбертон Гроув». Обслуживала матч бригада арбитров во главе с Ли Мэйсоном, ассистировали судьи на линиях Марк Скоулз и Тим Вуд.

Счёт был открыт в середине второго тайма — на 61-й минуте автором забитого мяча стал Букайо Сака, которому ассистировал Эктор Бельерин.

Через несколько минут преимущество хозяев увеличил Николя Пепе с паса Бельерина.

На 83-й минуте разрыв в счёте сократил Дэвид Макголдрик с паса Джорджа Балдока.

«Арсенал», набрав девять очков, вышел на четвёртое место в турнирной таблице английского национального чемпионата. «Шеффилд Юнайтед» (0) — на 19-м месте.

В другом матче 4-го тура «Вулверхэмптон» обыграл «Фулхэм» со счётом 1:0.

Англия - Премьер-лига. 4-й тур
04 октября 2020, воскресенье. 16:00 МСК
Арсенал
Лондон
Окончен
2 : 1
Шеффилд Юнайтед
Шеффилд
1:0 Сака – 61'   2:0 Пепе – 64'   2:1 Макголдрик – 83'
Англия - Премьер-лига. 4-й тур
04 октября 2020, воскресенье. 16:00 МСК
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
Окончен
1 : 0
Фулхэм
Лондон
1:0 Нету – 56'
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