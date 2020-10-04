Комличенко вызван в сборную России вместо Смолова

Форвард «Динамо» Николай Комличенко вызван в сборную России вместо нападающего «Локомотива» Фёдора Смолова. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Смолов получил повреждение на тренировке и не попал в заявку на матч 10-го тура Российской Премьер-Лиги с «Химками». Место в стартовом составе занял форвард Виталий Лисакович.



В сезоне-2020/2021 Смолов провёл в составе «железнодорожников» 10 матчей и забил три гола, не отметившись результативными передачами.

Матчи сборной России на групповом этапе Лиги наций УЕФА со сборными Турции и Венгрии пройдут на стадионе «ВТБ Арена». Встреча с турецкой национальной командой состоится 11 октября, с венгерской сборной — 14 октября. Товарищеский матч с национальной командой Швеции пройдёт 8 октября на стадионе «ВЭБ Арена».