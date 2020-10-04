«Манчестер Юнайтед» — «Тоттенхэм»: составы команд на матч 4-го тура АПЛ

Стали известны составы «Манчестер Юнайтед» и лондонского «Тоттенхэм Хотспур» на матч 4-го тура английской Премьер-Лиги. Встреча пройдёт на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере. Начало встречи — в 18:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Манчестер Юнайтед» — «Тоттенхэм Хотспур».



«Манчестер Юнайтед»: де Хеа, Шоу, Магуайр, Бейи, Ван-Биссака, Погба, Матич, Фернандеш, Рашфорд, Гринвуд, Марсьяль.



Запасные: Хендерсон, Линделёф, ван де Бек, Лингард, Мата, Мактоминай, Фред



«Тоттенхэм Хотспур»: Льорис, Орье, Санчес, Дайер, Регилон, Хёйбьерг, Н'Домбеле, Сиссоко, Ламела, Сон Хын Мин, Кейн.



Запасные: Харт, Алдервейрелд, Дэвис, Доэрти, Алли, Моура, Уинкс.



«Манчестер Юнайтед», набрав в двух матчах три очка, занимает 15-е место в турнирной таблице английской Премьер-Лиги. «Тоттенхэм Хотспур» (4) — на 13-м месте.

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