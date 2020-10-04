Валерия Карпина удалили после финального свистка в матче «Сочи» — «Ростов»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин получил красную карточку сразу после окончания матча 10-го тура РПЛ с «Сочи» (2:4).
Во время встречи главный арбитр Евгений Турбин показал Карпину жёлтую карточку, после финального свистка — красную.
В матче 10-го тура Российской Премьер-Лиги «Сочи» одержал победу над «Ростовом». Встреча проходила на стадионе «Фишт» в Сочи и завершилась со счётом 4:2 в пользу хозяев.
На 19-й минуте матча счёт открыл Никита Бурмистров. На 61-й минуте Алексей Ионов сравнял счёт. Спустя две минуты Матиас Норманн был удалён после конфликта с Кристианом Нобоа. Ещё через три минуты Артур Юсупов вывел «Сочи» вперёд. На 74-й минуте «Ростов» вновь сравнял счёт — отличился Дмитрий Полоз. Однако спустя несколько минут Антон Заболотный из борьбы «ножницами» пробил в дальний угол ворот, счёт стал 3:2. На 84-й минуте Заболотный оформил дубль.
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