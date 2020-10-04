Гол Лебеденко принёс «Торпедо» победу в матче с «Томью»

В матче 13-го тура Футбольной национальной лиги московское «Торпедо» победило «Томь» со счётом 1:0. Встреча состоялась в Москве на стадионе «Лужники». Обслуживала матч бригада арбитров под руководством Николая Волошина (Смоленск), ассистировали судьи на линиях Рустам Равилов (Саранск) и Максим Белокур (Владивосток).

Единственный гол был во втором тайме — на 76-й минуте автором забитого мяча стал Игорь Лебеденко.

«Торпедо», набрав 22 очка, занимает 7-е место в ФНЛ. «Томь» (3) — на последнем, 22-м месте.

Также завершились ещё два матча 13-го тура Футбольной национальной лиги. «Краснодар-2» на своём поле проиграл «Нижнему Новгороду» со счётом 2:3, хотя после первого тайма выигрывал с разницей в два мяча. «Факел» дома сыграл вничью с брянским «Динамо» со счётом 0:0.