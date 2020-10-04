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Гол Лебеденко принёс «Торпедо» победу в матче с «Томью»

Гол Лебеденко принёс «Торпедо» победу в матче с «Томью»
Футбол / ФНЛ - Первый дивизион 0

В матче 13-го тура Футбольной национальной лиги московское «Торпедо» победило «Томь» со счётом 1:0. Встреча состоялась в Москве на стадионе «Лужники». Обслуживала матч бригада арбитров под руководством Николая Волошина (Смоленск), ассистировали судьи на линиях Рустам Равилов (Саранск) и Максим Белокур (Владивосток).

Единственный гол был во втором тайме — на 76-й минуте автором забитого мяча стал Игорь Лебеденко.

«Торпедо», набрав 22 очка, занимает 7-е место в ФНЛ. «Томь» (3) — на последнем, 22-м месте.

Также завершились ещё два матча 13-го тура Футбольной национальной лиги. «Краснодар-2» на своём поле проиграл «Нижнему Новгороду» со счётом 2:3, хотя после первого тайма выигрывал с разницей в два мяча. «Факел» дома сыграл вничью с брянским «Динамо» со счётом 0:0.

ФНЛ - Первый дивизион. 13-й тур
04 октября 2020, воскресенье. 17:00 МСК
Торпедо М
Москва
Окончен
1 : 0
Томь
Томск
1:0 Лебеденко – 76'
ФНЛ - Первый дивизион. 13-й тур
04 октября 2020, воскресенье. 17:00 МСК
Краснодар-2
Краснодар
Окончен
2 : 3
Нижний Новгород
Нижний Новгород
1:0 Сабуа – 29'   2:0 Мацукатов – 45+2' (пен)   2:1 Попов – 60'   2:2 Сапета – 78' (пен)   2:3 Ставпец – 80'
ФНЛ - Первый дивизион. 13-й тур
04 октября 2020, воскресенье. 17:00 МСК
Факел
Воронеж
Окончен
0 : 0
Динамо-Брянск
Брянск
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