Антон Заболотный забил гол ударом через себя в матче с «Ростовом»

Нападающий «Сочи» Антон Заболотный забил гол ударом через себя в матче 10-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом» (4:2).

Заболотный отличился на 78-й минуте. Тимофей Маргасов справа исполнил навес в центр штрафной, откуда форвард «ножницами» пробил в дальний угол ворот.

Видео можно посмотреть на канале Российской Премьер-Лиги на Rutube. Права на видео принадлежат РФС.

На 84-й минуте Заболотный оформил дубль ударом головой. Голевую передачу вновь отдал Маргасов.

Видео можно посмотреть на канале Российской Премьер-Лиги на Rutube. Права на видео принадлежат РФС.

«Сочи», набрав 19 очков в 10 турах, поднялся на 4-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Ростов» (17) — на 6-м месте. В 11-м туре «Сочи» на выезде встретится с «Зенитом» (18 октября).