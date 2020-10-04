Антон Заболотный забил гол ударом через себя в матче с «Ростовом»

Нападающий «Сочи» Антон Заболотный забил гол ударом через себя в матче 10-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом» (4:2).
Заболотный отличился на 78-й минуте. Тимофей Маргасов справа исполнил навес в центр штрафной, откуда форвард «ножницами» пробил в дальний угол ворот.
Видео можно посмотреть на канале Российской Премьер-Лиги на Rutube. Права на видео принадлежат РФС.
На 84-й минуте Заболотный оформил дубль ударом головой. Голевую передачу вновь отдал Маргасов.
Видео можно посмотреть на канале Российской Премьер-Лиги на Rutube. Права на видео принадлежат РФС.
«Сочи», набрав 19 очков в 10 турах, поднялся на 4-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Ростов» (17) — на 6-м месте. В 11-м туре «Сочи» на выезде встретится с «Зенитом» (18 октября).
- 4 октября 2020
-
20:23
-
20:07
-
20:03
-
20:00
-
19:53
-
19:47
-
19:46
-
19:36
-
19:29
-
19:26
-
19:25
-
19:10
-
19:06
-
18:57
-
18:54
-
18:53
-
18:42
-
18:42
-
18:25
-
18:25
-
18:11
-
18:08
-
18:06
-
17:56
-
17:51
-
17:49
-
17:36
-
17:28
-
17:22
-
17:18
-
17:17
-
17:14
-
17:00
-
16:58
-
16:43