«Динамо» — «Краснодар»: стартовые составы на матч 10-го тура РПЛ

Стали известны стартовые составы «Динамо» и «Краснодара» на матч 10-го тура РПЛ.



«Динамо»: Шунин, Паршивлюк, Евгеньев, Ордец, Скопинцев, Фомин, Грулёв, Лесовой, Шиманьски, Моро, Н`Жье.



Запасные: Лещук, Плиев, Морозов, Слепов, Рауш, Каборе, Терехов, Карапузов, Москвичёв, Школик, Комличенко.



«Краснодар»: Сафонов, Смольников, Мартынович, Сорокин, Рамирес, Газинский, Уткин, Вильена, Классон, Берг, Кабелла.



Запасные: Синицын, Городов, Камболов, Сперцян, Кайо, Сулейманов, Кутовой.

Встреча 10-го тура Российской Премьер-Лиги пройдёт на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион «Динамо» им. Льва Яшина» в Москве. Начало — в 20:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Динамо» — «Краснодар».