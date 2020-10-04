Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Иконы спорта
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Динамо» — «Краснодар»: стартовые составы на матч 10-го тура РПЛ

«Динамо» — «Краснодар»: стартовые составы на матч 10-го тура РПЛ
Футбол / РПЛ 0

Стали известны стартовые составы «Динамо» и «Краснодара» на матч 10-го тура РПЛ.

«Динамо»: Шунин, Паршивлюк, Евгеньев, Ордец, Скопинцев, Фомин, Грулёв, Лесовой, Шиманьски, Моро, Н`Жье.

Запасные: Лещук, Плиев, Морозов, Слепов, Рауш, Каборе, Терехов, Карапузов, Москвичёв, Школик, Комличенко.

«Краснодар»: Сафонов, Смольников, Мартынович, Сорокин, Рамирес, Газинский, Уткин, Вильена, Классон, Берг, Кабелла.

Запасные: Синицын, Городов, Камболов, Сперцян, Кайо, Сулейманов, Кутовой.

Встреча 10-го тура Российской Премьер-Лиги пройдёт на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион «Динамо» им. Льва Яшина» в Москве. Начало — в 20:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Динамо» — «Краснодар».

Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020