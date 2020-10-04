«Дженоа» объявил о переходе Эльдора Шомуродова
Нападающий «Ростова» Эльдор Шомуродов перешёл в «Дженоа», сообщается в официальном «инстаграме» итальянского клуба.
Сумма трансфера составила € 7,5 млн. Футболист подписал с клубом из Генуи контракт, который будет действовать до лета 2024 года.
Шомуродов защищал цвета «Ростова» с 2017 года, а до этого выступал на родине за «Бунёдкор» и «Машъаль». В сборную Узбекистана вызывается с 2015 года. В нынешнем сезоне форвард принял участие в восьми матчах Российской Премьер-Лиги и не отметился результативными действиями. В прошлой кампании Эльдор забил 11 голов и отдал 6 результативных передач в 28 встречах чемпионата. В недавнем матче квалификации Лиги Европы с «Маккаби» из Хайфы игрок поразил ворота соперника впервые с февраля.
Шомуродов поблагодарил Карпина. Тренер в ответ назвал игрока кривоногим
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