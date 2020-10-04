Антон Заболотный: в 10-м туре наконец-то прорвало

Форвард «Сочи» Антон Заболотный прокомментировал победу над «Ростовом» (4:2) в матче 10-го тура РПЛ.

«Что необходимо, чтобы ещё и ещё видели такие голы? Только моя работа на тренировках. Получилось то, что задумывали, в 10-м туре наконец-то прорвало. Соперник не уступал ни в чём. Они постоянно сравнивали счёт, давали нам стимул, было сложно играть. Повезло, что у них эмоционально не сдержался игрок, это пошло нам на пользу» — цитирует Заболотного „Матч ТВ“.

Заболотный забил гол ударом через себя на 78-й минуте матча. Тимофей Маргасов справа исполнил навес в центр штрафной, откуда форвард «ножницами» пробил в дальний угол ворот. На 84-й минуте Заболотный оформил дубль ударом головой. Голевую передачу вновь отдал Маргасов.