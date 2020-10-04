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Марсьяль получил красную карточку за удар Ламелы по лицу

Марсьяль получил красную карточку за удар Ламелы по лицу
Футбол / Англия 0

Французский нападающий «Манчестер Юнайтед» Антони Марсьяль получил красную карточку в матче 4-го тура английской Премьер-лиги с «Тоттенхэм Хотспур» (1:5, идёт 2-й тайм).

Француз был удалён на 29-й минуте. Полузащитник «Тоттенхэм Хотспур» Эрик Ламела в борьбе во вратарской оттолкнул Марсьяля, а француз в ответ слегка задел соперника по лицу. Аргентинец сразу рухнул на газон, а арбитр показал красную карточку Марсьялю.

Встреча проходит на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча «Манчестер Юнайтед» — «Тоттенхэм Хотспур».

«Манчестер Юнайтед», набрав в двух матчах три очка, занимает 15-е место в турнирной таблице английской Премьер-Лиги. «Тоттенхэм Хотспур» (4) — на 13-м месте.

Источник: Кавани сегодня пройдёт медосмотр в «Манчестер Юнайтед»
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