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«Бавария» объявила о переходе хавбека Роки из «Эспаньола»

«Бавария» объявила о переходе хавбека Роки из «Эспаньола»
Футбол / Испания 0

Полузащитник барселонского «Эспаньола» Марк Рока перешёл в мюнхенскую «Баварию», сообщает пресс-служба немецкого клуба.

Сумма трансфера составила € 9 млн. Футболист подписал с «Баварией» соглашение, которое будет действовать до лета 2025 года.

Рока — воспитанник «Эспаньола». За главную команду каталонцев выступает с 2016 года. В прошлом сезоне Марк принял участие в 35 матчах чемпионата Испании, забил два мяча с пенальти и отдал одну результативную передачу. По итогам розыгрыша клуб покинул элитный дивизион. В нынешней кампании 23-летний хавбек провёл 2 встречи в Сегунде. В 2019 года Рока в составе молодёжной сборной Испании стал победителем чемпионата Европы U-21. В финале испанцы обыграли Германию со счётом 2:1.

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