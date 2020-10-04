«Бавария» объявила о переходе хавбека Роки из «Эспаньола»
Полузащитник барселонского «Эспаньола» Марк Рока перешёл в мюнхенскую «Баварию», сообщает пресс-служба немецкого клуба.
Сумма трансфера составила € 9 млн. Футболист подписал с «Баварией» соглашение, которое будет действовать до лета 2025 года.
Рока — воспитанник «Эспаньола». За главную команду каталонцев выступает с 2016 года. В прошлом сезоне Марк принял участие в 35 матчах чемпионата Испании, забил два мяча с пенальти и отдал одну результативную передачу. По итогам розыгрыша клуб покинул элитный дивизион. В нынешней кампании 23-летний хавбек провёл 2 встречи в Сегунде. В 2019 года Рока в составе молодёжной сборной Испании стал победителем чемпионата Европы U-21. В финале испанцы обыграли Германию со счётом 2:1.
«Бавария» близка к заключению контракта с Шупо-Мотингом
- 4 октября 2020
-
20:23
-
20:07
-
20:03
-
20:00
-
19:53
-
19:47
-
19:46
-
19:36
-
19:29
-
19:26
-
19:25
-
19:10
-
19:06
-
18:57
-
18:54
-
18:53
-
18:42
-
18:42
-
18:25
-
18:25
-
18:11
-
18:08
-
18:06
-
17:56
-
17:51
-
17:49
-
17:36
-
17:28
-
17:22
-
17:18
-
17:17
-
17:14
-
17:00
-
16:58
-
16:43
Партнерский контент