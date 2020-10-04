Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Иконы спорта
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Тоттенхэм» на выезде разгромил «Манчестер Юнайтед» со счётом 6:1

«Тоттенхэм» на выезде разгромил «Манчестер Юнайтед» со счётом 6:1
Футбол / Англия 0

В матче 4-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» проиграл «Тоттенхэм Хотспур» со счётом 1:6. Встреча состоялась в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд». Обслуживала матч бригада арбитров во главе с Энтони Тейлором, ассистировали судьи на линиях Гари Бесвик и Адам Нанн.

Счёт был открыт в начале встречи — на 2-й минуте автором забитого мяча стал Бруну Фернандеш, который реализовал 11-метровый. Через пару минут равновесие восстановил Тангай Н'Домбеле. На 7-й минуте гостей вывел вперёд Сон Хын Мин, которому ассистировал Гарри Кейн. На 28-й минуте манкунианцы остались вдесятером из-за удаления Антони Марсьяля. Вскоре ещё один гол в ворота «Манчестер Юнайтед» забил Сон Хын Мин, который оформил дубль с передачи Сержа Орье. В начале второго тайма пятый гол забил Орье с паса Пьера-Эмиля Хёйбьерга. На 79-й минуте окончательный счёт установил Кейн, забив гол пенальти.

Англия - Премьер-лига. 4-й тур
04 октября 2020, воскресенье. 18:30 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Окончен
1 : 6
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
1:0 Фернандеш – 2' (пен)   1:1 Н'Домбеле – 4'   1:2 Мин – 7'   1:3 Кейн – 30'   1:4 Мин – 37'   1:5 Орье – 51'   1:6 Кейн – 79' (пен)
Удаления: Марсьяль – 28' / нет
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020