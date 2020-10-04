Игбун сломал два ребра на тренировке перед матчем с «Краснодаром»

Нападающий «Динамо» Сильвестр Игбун получил перелом двух ребер со смещением на тренировке, сообщил комментатор Дмитрий Дерунец во время матча москвичей с «Краснодаром».

Нигериец выбыл из строя как минимум на полтора месяца.

В минувшей кампании Сильвестр принял участие в 9 матчах Российской Премьер-Лиги и 1 встрече Лиги Европы. 30-летний нигериец записал в свой актив 1 гол.

Встреча 10-го тура Российской Премьер-Лиги «Динамо» — «Краснодар» проходит на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион «Динамо» им. Льва Яшина» в Москве. После первого тайма счёт 1:0 в пользу динамовцев. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Динамо» — «Краснодар».