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«Барселона» — «Севилья»: составы команд на матч 5-го тура Примеры

«Барселона» — «Севилья»: составы команд на матч 5-го тура Примеры
Футбол / Испания 0

Стали известны составы «Барселоны» и «Севильи» на матч 5-го тура чемпионата Англии. Встреча пройдёт на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне. Начало встречи — в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Барселона» — «Севилья».

«Барселона»: Нето, Альба, Пике, Араухо, Роберто, Бускетс, Френки де Йонг, Коутиньо, Фати, Гризманн Месси.

Запасные: Тенас, Пенья, Дест, Минго, Аленья, Пьянич, Пуч, Брайтвайт, де ла Фуэнте, Дембеле, Лопес, Тринкан.

«Севилья»: Боно, Навас, Кунде, Карлос, Акунья, Фернандо, Ракитич, Хордан, Сусо, Окампос, Люк де Йонг.

Запасные: Диас, Вацлик, Эскудеро, Гомес, Гудель, Посо, Родригес, Торрес, Васкес, Эль-Хаддади, Эн-Несири, Фернандес.

«Барселона», набрав 6 очков, занимает 7-е место в Примере. «Севилья» (6) — на 8-м месте.

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