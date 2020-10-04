«Ювентус» — «Наполи»: на стадионе только одна команда, болельщики и судьи

На поле стадиона «Альянц» в Турине всё готово к проведению матча 3-го тура Серии А «Ювентус» — «Наполи», несмотря на отсутствие гостевой команды, сообщает Tuttosport.
Игроки «Ювентуса» и судьи уже находятся на поле, на трибунах есть болельщики.
Бригада аритров во главе с Даниэле Довери выходит на поле, чтобы проверить, согласно протоколу, плотность газона при отскоке мяча.
Ранее «Ювентус» назвал стартовый состав на домашний матч с «Наполи», тогда как гостевая команда не объявила список игроков, которые могут появиться на поле с первых минут. Матч, судя по всему, не будет сыгран из-за случаев заражения коронавирусом в «Наполи» и запрета местных органов здравоохранения на приезд неаполитанской команды. В Серии А заявили, что «Наполи» не может доказать невозможность сыграть матч с «Ювентусом», ввиду этого встреча не была отменена.
- 4 октября 2020
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